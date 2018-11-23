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Сущенко в российской колонии посетил адвокат

Новости » Общество    23.11.2018 - 12:55
Сущенко в российской колонии посетил адвокат
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Сейчас решается вопрос о передаче лекарств для украинца

Украинского политзаключенного, журналиста Романа Сущенко в колонии посетил адвокат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правозащитника Марка Фейгина в Twitter.

Он также сообщил, что пока не решен вопрос относительно его личных посещений журналиста. Кроме того, пока не понятно, удастся ли Фейгину передать журналисту лекарства.

"Я в Кирово-Чепецке, в ИК-11. Приехал к Роману Сущенко. Только что к нему в зону вошел адвокат. Вопрос с передачей лекарств и моими посещениями по ч.4 ст.89 УИК все еще не решен. А это нарушение закона в отношении "иных лиц, оказывающих юридическую помощь" осужденному", - написал Фейгин.

Сущенко в российской колонии посетил адвокатРанее сообщалось, что Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в городе Кирово-Чепецк в Кировской области (Российская Федерация).

Напомним, Сущенко заявлял, что в вопросе своего освобождения надеется на украинскую власть. Кроме того, украинец готов просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании.

Отметим, Сущенко (корреспондент информационного агентства "Укринформ") был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ также считают Сущенко кадровым сотрудником украинской разведки. Так, по версии следствия, он якобы занимался сбором секретных сведений о деятельности вооруженных сил и войск нацгвардии РФ.

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