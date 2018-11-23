Сущенка у російській колонії відвідав адвокат

Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Наразі вирішується питання про передачі ліків для українця

Українського політвязня, журналіста Романа Сущенка у колонії відвідав адвокат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення правозахисника Марка Фейгіна у Twitter.

Він також повідомив, що наразі не вирішене питання щодо його особистих відвідин журналіста. Крім того, наразі не зрозуміло, чи вдасться Фейгіну передати журналісту ліки.

"Я в Кірово-Чепецку, в ВК-11. Приїхав до Романа Сущенка. Тільки що до нього в зону увійшов адвокат. Питання з передачею ліків і моїми відвідинами по ч.4 ст.89 ДВК все ще не вирішене. А це порушення закону щодо "інших осіб, що надають юридичну допомогу" засудженому", - написав Фейгін.

Раніше повідомлялося, що Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму у місті Кірово-Чепецьк в Кіровській області (Російська Федерація).

Нагадаємо, Сущенко заявляв, що в питанні свого звільнення сподівається на українську владу. Крім того, українець готовий просити президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.

Відзначимо, Сущенко (кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ") був затриманий у РФ в жовтні 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ також вважають Сущенка кадровим співробітником української розвідки. Так, за версією слідства, він нібито займався збором таємних відомостей про діяльність збройних сил і військ нацгвардії РФ.