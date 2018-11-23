ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Сущенка у російській колонії відвідав адвокат

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 12:55
Сущенка у російській колонії відвідав адвокат
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Наразі вирішується питання про передачі ліків для українця

Українського політвязня, журналіста Романа Сущенка у колонії відвідав адвокат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення правозахисника Марка Фейгіна у Twitter

Він також повідомив, що наразі не вирішене питання щодо його особистих відвідин журналіста. Крім того, наразі не зрозуміло, чи вдасться Фейгіну передати журналісту ліки. 

"Я в Кірово-Чепецку, в ВК-11. Приїхав до Романа Сущенка. Тільки що до нього в зону увійшов адвокат. Питання з передачею ліків і моїми відвідинами по ч.4 ст.89 ДВК все ще не вирішене. А це порушення закону щодо "інших осіб, що надають юридичну допомогу" засудженому", - написав Фейгін. 

Сущенка у російській колонії відвідав адвокатРаніше повідомлялося, що Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму у місті Кірово-Чепецьк в Кіровській області (Російська Федерація).

Нагадаємо, Сущенко заявляв, що  в питанні свого звільнення сподівається на українську владу. Крім того, українець готовий просити президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.

Відзначимо, Сущенко (кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ") був затриманий у РФ в жовтні 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ також вважають Сущенка кадровим співробітником української розвідки. Так, за версією слідства, він нібито займався збором таємних відомостей про діяльність збройних сил і військ нацгвардії РФ.

Порошенко відзначив орденом Романа Сущенка Політв'язень Кремля Сущенко став лауреатом премії за захист свободи слова
Новини України Марк ФейгінРоман Сущенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся