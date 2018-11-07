Сущенко в РФ этапировали в колонию строгого режима

Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Сущенко этапировали в колонию в Кировской области

Украинского политзаключенного, журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области (Российская Федерация). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщила изданию дочь журналиста Юлия Сущенко, о переводе украинца Посольству Украины в Москве сообщили в российской Федеральной службе исполнения наказаний.

"Отца этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (г. Кирово-Чепецк, д. Утробино)", - сказала она, отметив, что более подробную информацию о состоянии Сущенко можно будет узнать после визита к нему консула или адвоката.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, Сущенко этапировали в колонию через московский изолятор "Матросская тишина".

Добавим, ранее российский правозащитник Марк Фейгин заявлял, что Сущенко в вопросе своего освобождения надеется на украинскую власть.

Кроме того, Фейгин заявлял, что Сущенко готов просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании.

Отметим, в РФ украинского журналиста приговорили к 12 годам колонии якобы за шпионаж.