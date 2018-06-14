Сущенко и Карпюка в РФ сегодня планирует посетить украинский омбудсмен

В субботу омбудсмены Украины и РФ посетят в Омске украинца Штибликова

Незаконно удерживаемых в Российской Федерации украинских политзаключенных Романа Сущенко и Николая Карпюка сегодня, 14 июня 2018 года, планирует посетить украинский омбудсмен Людмила Денисова. Об этом Денисова сообщила в эфире "112 Украина".

"Действительно, мы будем в субботу в Омске у Штибликова вместе с Москальковой (российским омбудсменом Татьяной Москальковой, - ред.). Но сегодня мы проводим переговоры на основе консульских соглашений, чтобы посетить сегодня Романа Сущенко и Николая Карпюка. Мы проводим сейчас с посольством нашим в РФ необходимые процедуры, вчера была отправлена нота, чтобы нам дали такую возможность", - сообщила Денисова.

Денисова также отметила, что в Омске в ходе встречи с Москальковой будут обсуждаться сроки посещения всех остальных украинских заключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера украинский омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить украинцев-политзаключенных Кремля.