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Сущенко и Карпюка в РФ сегодня планирует посетить украинский омбудсмен

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 14:08
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

В субботу омбудсмены Украины и РФ посетят в Омске украинца Штибликова

Незаконно удерживаемых в Российской Федерации украинских политзаключенных Романа Сущенко и Николая Карпюка сегодня, 14 июня 2018 года, планирует посетить украинский омбудсмен Людмила Денисова. Об этом Денисова сообщила в эфире "112 Украина".

"Действительно, мы будем в субботу в Омске у Штибликова вместе с Москальковой (российским омбудсменом Татьяной Москальковой, - ред.). Но сегодня мы проводим переговоры на основе консульских соглашений, чтобы посетить сегодня Романа Сущенко и Николая Карпюка. Мы проводим сейчас с посольством нашим в РФ необходимые процедуры, вчера была отправлена нота, чтобы нам дали такую возможность", - сообщила Денисова.

Денисова также отметила, что в Омске в ходе встречи с Москальковой будут обсуждаться сроки посещения всех остальных украинских заключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера украинский омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить украинцев-политзаключенных Кремля.

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Теги публикации: Российская Федерация, омбудсмен, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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