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Сущенка та Карпюка в РФ сьогодні планує відвідати український омбудсмен

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 14:08
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

У суботу омбудсмени України і РФ відвідають в Омську українця Штиблікова

Незаконно утримуваних у Російської Федерації українських політв'язнів Романа Сущенка та Миколу Карпюка сьогодні, 14 червня 2018 року, планує відвідати український омбудсмен Людмила Денісова. Про це Денісова повідомила в ефірі "112 Україна".

"Справді, ми будемо в суботу в Омську у Штиблікова разом з Москальковою (російським омбудсменом Тетяною Москальковою, - ред.). Але сьогодні ми проводимо переговори на основі консульських угод, щоб відвідати сьогодні Романа Сущенка та Миколу Карпюка. Ми проводимо зараз з нашим посольством в РФ необхідні процедури, вчора була відправлена нота, щоб нам дали таку можливість", - повідомила Денісова.

Денісова також зазначила, що в Омську в ході зустрічі з Москальковою будуть обговорюватися терміни відвідування всіх інших українських в'язнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора український омбудсмен Людмила Денісова поїхала в Росію, щоб відвідати українців-політв'язнів Кремля.

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Теги публікації: Російська Федерація, омбудсмен, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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