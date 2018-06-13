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Омбудсмен Денисова поехала в РФ встретиться с политзаключенными украинцами

НовостиПолитика    13.06.2018 - 20:16
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

По словам президента, политзаключенных поддерживает весь демократический мир

Украинский омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить украинцев-политзаключенных Кремля. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"На выполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - говорится в сообщении.

По словам президента, политзаключенных поддерживает весь демократический мир.

"Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!" - добавил Порошенко.

Напомним, 9 июня Порошенко провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.

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Теги публикации: омбудсмен, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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