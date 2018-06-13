Омбудсмен Денисова поехала в РФ встретиться с политзаключенными украинцами

По словам президента, политзаключенных поддерживает весь демократический мир
Украинский омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить украинцев-политзаключенных Кремля. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
"На выполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - говорится в сообщении.
По словам президента, политзаключенных поддерживает весь демократический мир.
"Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!" - добавил Порошенко.
На исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно ув'заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки.— Петр Порошенко (@poroshenko) 13 июня 2018 г.
С вами Украина и весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!
Напомним, 9 июня Порошенко провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.