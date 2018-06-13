Омбудсмен Денисова поехала в РФ встретиться с политзаключенными украинцами

По словам президента, политзаключенных поддерживает весь демократический мир

Украинский омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить украинцев-политзаключенных Кремля. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"На выполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - говорится в сообщении.

По словам президента, политзаключенных поддерживает весь демократический мир.

"Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!" - добавил Порошенко.

На исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно ув'заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки.



С вами Украина и весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой! — Петр Порошенко (@poroshenko) 13 июня 2018 г.

Напомним, 9 июня Порошенко провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.