Суровикина лишили полномочий, его судьбу еще решают, - ГУР
Заместитель командующего объединенной группировкой войск России в Украине генерала Сергей Суровикин находится на территории РФ, его частично лишили полномочий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова во время телемарафона.
Он отметил, что после неудачного бунта предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ "жабы соревнуются с гадюками", а Суровикин фактически лишен своих полномочий.
"Если говорить о его дальнейшей судьбе, то посмотрим, она еще не решена", - добавил Юсов.
Слухи о задержании Суровикина
После неудачного демарша Пригожина начали появляться публикации от западных СМИ, что Суровикин задержан, также его якобы допрашивали военные. Их интересовала связь генерала с Пригожиным.
Официальные лица РФ пытались отрицать такие слухи и говорить, что Суровикин находится на отдыхе. Однако позже в росСМИ появилась информация, что генерал задержан ФСБ.
Более подробно о скандале с Суровикиным можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.