Сурові погодні умови. В Карпатах фіксують до 30 градусів морозу

В Карпатах вдень мороз складає 23-25 градусів, вночі очікується до 30 градусів.

Небезпека для життя людей

Як повідомляється, сніг ускладнює пересування дорогами і стежками, що може нести небезпеку для здоров’я та життя людини. Прикордонники закликають не наражати себе на небезпеку та не порушувати кордон.

Минулої доби на Закарпатті прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону разом із співробітниками Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення впродовж восьми годин шукали трьох чоловіків, які заблукали у горах. Дві доби вони блукали, а потім вирішили покликати по допомогу.