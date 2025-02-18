Суровые погодные условия. В Карпатах фиксируют до 30 градусов мороза

На одном из горных участков государственной границы с Румынией фиксируют существенное снижение температуры воздуха. Пограничники предупреждают об опасности для жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий пограничный отряд в Facebook.
В Карпатах днем мороз составляет -23-25 градусов, ночью фиксируют до -30 градусов.
Как сообщается, снег затрудняет передвижение по дорогам и тропам, что может нести опасность для здоровья и жизни человека. Пограничники призывают не подвергать себя опасности и не нарушать границу.
За прошедшие сутки на Закарпатье пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда вместе с сотрудниками Раховского горного поисково-спасательного отделения в течение восьми часов искали трех мужчин, которые заблудились в горах. Двое суток они блуждали, а потом решили позвать на помощь.
Напомним, что 17 февраля 2025 года горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат рекордно низкую температуру воздуха. Речь идет о минус 22 градусах на горе Поп Иван Черногорский.
На ближайшей неделе погода в Украине будет морозной. Самыми холодными несколько следующих ночей будут для восточных, северо-восточных регионов и Карпат. Самыми теплыми регионами при этом будут юг и Закарпатье, где температура воздуха может держаться в пределах около нуля градусов. Морозная погода будет сохраняться в Украине в течение всей следующей недели. Больше всего снега сейчас "традиционно" в Карпатах: на метеостанциях наблюдалось около 43 см.