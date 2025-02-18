Суровые погодные условия. В Карпатах фиксируют до 30 градусов мороза

В Карпатах днем мороз составляет -23-25 градусов, ночью фиксируют до -30 градусов.

Опасность для жизни людей

Как сообщается, снег затрудняет передвижение по дорогам и тропам, что может нести опасность для здоровья и жизни человека. Пограничники призывают не подвергать себя опасности и не нарушать границу.

За прошедшие сутки на Закарпатье пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда вместе с сотрудниками Раховского горного поисково-спасательного отделения в течение восьми часов искали трех мужчин, которые заблудились в горах. Двое суток они блуждали, а потом решили позвать на помощь.