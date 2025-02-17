У Карпатах зафіксували рекордні 22 градуси морозу: коли й де саме (фото)

Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат рекордно низьку температуру повітря. Йдеться про мінус 22 градуси за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію рятувальників у Facebook.

"Медико-метеорологічні умови 1 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - підсумували в обласному центрі гідрометеорології.

При цьому у високогір'ї Карпат прогнозували:

Згідно з інформацією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж понеділка, 17 лютого, погода в регіоні очікується хмарна, з проясненнями, без істотних опадів.

Останнім часом ранкова температура на горі Піп Іван коливалась у межах від -6 до -20 градусів за Цельсієм.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Ситуація на горі Піп Іван сьогодні зранку (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

При цьому погода була хмарною, з проясненнями. Вітер - північно-східний, 6 м/с.

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 9 годину ранку 17 лютого 2025 року, температуру повітря на рівні -22°С зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

Читайте також, чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.