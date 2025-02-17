До 20 градусів морозу. Де і коли в Україні буде найхолодніше та чи "втримається" сніг

Зима в Україні надолужує та компенсує попередні теплі місяці. Найближчого тижня погода буде морозною та різноманітною в плані опадів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

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Де і коли в Україні буде найхолодніше

За словами експерта, впродовж минулих вихідних днів і цього тижня зима "надолужує та компенсує попередні теплі місяці".

"Тому він у нас буде морозний, цей тиждень надалі. І зі снігом. Погода буде доволі різноманітною в плані опадів", - розповіла Птуха.

Вона пояснила, що у холодній повітряній масі "температура дуже залежить від прояснень".

"Тому ночі очікуються холодними, особливо на сході країни... Найближчої ночі (з 17 на 18 лютого, - Ред.) - також на північному сході країни... (частково - у Чернігівській і Сумській областях). Відповідно там очікуються морози - по 15 і 20 градусів (за Цельсієм, - Ред.) навіть можуть бути", - повідомила синоптик.

За її словами, в цілому найхолоднішими кілька наступних ночей будуть для східних, північно-східних регіонів України та Карпат.

"По решті території вночі - 11-16 градусів морозу", - додала представниця УкрГМЦ.

При цьому денні температурні максимуми зберігаються "стабільно в межах 1-8 градусів морозу".

"Не такими сильними можуть бути морози 19 та 20 лютого, але буквально на кілька градусів (меншими, - Ред.). Тому що там буде дещо більше хмарності", - поділилась синоптик.

У цей період нічні температури по території України коливатимуться від 7 до 14 градусів нижче нуля.

"Але вдень - стабільно 0-7 морозу залишається... Лише південно-західна частина - там від 2 морозу до 3 тепла", - зауважила експерт.

Найтеплішими регіонами при цьому будуть південь і Закарпаття, де температура повітря може триматись у межах близько нуля градусів.

В яких регіонах чекати найбільше снігу

Впродовж завтрашнього дня (вівторка, 18 лютого) в Україні на фоні впливу високого атмосферного тиску зберігатиметься погода без опадів.

Надалі атмосферний фронт зумовить невеликий сніг:

19 лютого - у північних, західних і центральних областях;

20 лютого - у більшості областей України.

Птуха зауважила, що той сніговий покрив, який сформувався в Україні станом на зараз, є, по суті, "основним".

"Тобто він зараз - практично по всій території України в нас. Окрім півдня і крайнього півдня (там його дуже мало, звичайно - менше 0,5 см)". - пояснила експерт.

Вона нагадала, що найбільше снігу в Україні зараз "традиційно" у Карпатах.

"Там на сьогоднішній ранок на наших метеостанціях спостерігалось близько 43 см", - уточнила вона.

У Київській області найбільше снігу випало у північно-західних районах. Там подекуди фіксують до 18 см снігу.

У Житомирській області - близько 11 см снігу.

"А так, досить рівномірно, від 1 до 8-10 см по території України маємо... На дорогах, звичайно, зберігається у нас ожеледиця. Тому водіям треба бути максимально уважними й обережними", - наголосила синоптик.

Насамкінець вона зауважила, що морозна погода зберігатиметься в Україні впродовж всього наступного тижня. Певні, вже більш відчутні зміни, в УкрГМЦ очікують на початку наступного тижня.