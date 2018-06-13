Путин оставил Суркова на посту своего помощника

Путин вновь назначил Суркова своим помощником

Президент Российской Федерации Владимир Путин оставил Владислава Суркова на посту своего помощника. Об этом свидетельствует соответствующий указ Путина.

Так, сегодня, 13 июня 2018 года, Путин подписал указ "О помощнике президента Российской Федерации".

"Назначить Суркова Владислава Юрьевича помощником президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что помощник президента РФ Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост.

Среди возможных причин назывался провал стратегии по Украине, а также конфликты Суркова с ведомством ФСБ РФ, которое отвечает за контрразведку в "ДНР/ЛНР".