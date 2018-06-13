Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Путин оставил Суркова на посту своего помощника

НовостиПолитика    13.06.2018 - 16:57
Фото: Владислав Сурков (government.ru)
Фото: Владислав Сурков (government.ru)

Путин вновь назначил Суркова своим помощником

Президент Российской Федерации Владимир Путин оставил Владислава Суркова на посту своего помощника. Об этом свидетельствует соответствующий указ Путина.

Так, сегодня, 13 июня 2018 года, Путин подписал указ "О помощнике президента Российской Федерации".

"Назначить Суркова Владислава Юрьевича помощником президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что помощник президента РФ Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост.

Среди возможных причин назывался провал стратегии по Украине, а также конфликты Суркова с ведомством ФСБ РФ, которое отвечает за контрразведку в "ДНР/ЛНР".

Мэй заявила о необходимости усиления санкций против России Командование РФ на Донбассе активизировало подготовку к применению артиллерии, - ГУР
Теги публикации: Владимир Путин, Владислав Сурков, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь