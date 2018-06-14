Сурков продовжить займатися питаннями Донбасу, - Кремль

Суркова напередодні перепризначили помічником Путіна
Перепризначений на посаду помічника президента Росії Владислав Сурков продовжить займатися питаннями врегулювання на Донбасі з російської сторони. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.
Повідомляється, що Пєсков відповів позитивно на питання, чи продовжить Сурков займатися врегулюванням ситуації навколо Донбасу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Російської Федерації Володимир Путін залишив Суркова на посаді свого помічника.
Відзначимо, в травні з'явилася інформація про те, що Сурков може піти у відставку з посади помічника президента. У той же час спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер виступав за продовження контактів з ним.