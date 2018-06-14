Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Сурков продовжить займатися питаннями Донбасу, - Кремль

НовиниПолітика    14.06.2018 - 12:05
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Суркова напередодні перепризначили помічником Путіна

Перепризначений на посаду помічника президента Росії Владислав Сурков продовжить займатися питаннями врегулювання на Донбасі з російської сторони. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що Пєсков відповів позитивно на питання, чи продовжить Сурков займатися врегулюванням ситуації навколо Донбасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Російської Федерації Володимир Путін залишив Суркова на посаді свого помічника.

Відзначимо, в травні з'явилася інформація про те, що Сурков може піти у відставку з посади помічника президента. У той же час спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер виступав за продовження контактів з ним.

 

П'яний бойовик ОРДО кинув молоток у спостерігачів ОБСЄ Бойовики обстріляли Водяне, є постраждалий
Теги публікації: Владислав Сурков, Російська Федерація, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся