Указа об отставке Суркова нет, - Кремль

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

В Кремле также опровергли смену курса по Украине

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг существование указа об отставке Владислава Суркова с должности помощника Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, пока нет ни одного указа российского президента об отставке Суркова.

"Указа об отставке Суркова пока нет", - заявили в Кремле.

Кроме того, пресс-секретарь Путина опроверг информацию о смене курса по Украине, что якобы является причиной отставки Суркова, который с 2013 года занимается вопросами урегулирования ситуации на Донбассе.

"Любые слова о смене курса в отношении Украины не соответствуют действительности и показывают лишь личную точку зрения тех, кто об этом говорит", - отметил Песков.

Напомним, ранее российские СМИ, ссылаясь на заявление директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, заявили, что помощник российского президента Владислав Сурков подал в отставку. Чеснаков добавил, что причиной отставки Суркова стала смена курса по Украине.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр РФ Медведев объявил об отставке своего правительства. Позже президент Российской Федерации Владимир Путин назначил нового премьер-министра. Новым главой российского правительства был назначен Михаил Мишустин.