Помощник Путина уволился из-за смены курса по Украине

Фото: Владислав Сурков (Government.ru)

Причины своего решения Сурков расскажет позже

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса на украинском направлении". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, помощник Владимира Путина в ближайшее время будет "заниматься медитацией", после чего расскажет о причинах своего увольнения.

"В связи с изменением курса на украинском направлении Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - рассказал он.

Отметим, что Сурков находился на должности помощника Путина с 20 сентября 2013 года. Также он занимал эту должность в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назначил нового премьер-министра после отставки Дмитрия Медведева. Новым главой российского правительства был назначен Михаил Мишустин.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр РФ Медведев объявил об отставке своего правительства, а Путин предложил ему должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Медведев был на посту главы правительства РФ с 2012 года.