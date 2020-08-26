Суркисы отметили первые успехи Луческу в "Динамо"

Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Однако, по их словам, настоящей большой победой для "Динамо" станет выход в групповой этап Лиги чемпионов

Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис и почетный член УЕФА Григорий Суркис отметили успехи Мирчи Луческу на посту тренера "Динамо" и поздравили клуб с победой в Суперкубке Украины. Однако, по их словам, настоящей большой победой для "Динамо" станет выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

"Прежде всего, давайте быть взвешенными. Это первый шаг к возможным будущим победам, к возвращению победного шествия нашего славного клуба. Тогда мы будем говорить, что это не "маленький тортик", а лакомства, которые все болельщики смогут чувствовать каждый матч", - отметил Григорий Суркис.

По его словам, некоторые игроки восстанавливают свои качества, за которые их, собственно, и приглашали в команду.

"Посмотрите на Родригеса. Посмотрите на Соля, выход которого вместо Супряги вызвал недоумение у многих поклонников "Динамо". Но, видимо, это не только интуиция, но и стратегическое мышление нашего коуча, который знает, как нужно играть команде, каким образом измерять терпение", - акцентировал внимание почетный член УЕФА.

Он также посоветовал "не поддаваться эмоциям, а насладившись успехом, ожидать возвращения игроков, которые могут по праву оспаривать свое место в составе".

"Ведь нужно учитывать, что команда играла без 6-7 игроков основного состава и с абсолютно новой линией обороны - только Караваев иногда выходил на позиции левого защитника. Для Кендзеры роль правого центрального защитника - новая, Сирота провел лишь несколько матчей в основном составе. Думаю, Мистер знает, что нужно сделать, чтобы настроить команду на победы, которые вдохновят ребят. Безусловно, они верят тренеру, начали иначе работать, иначе мыслить, иначе выглядят тактически. Одним словом, это только начало", - подытожил он.

В свою очередь, Игорь Суркис, обращаясь к команде, также отметил, что с приходом Луческу игроки вышли на качественно новый уровень и пожелал им не останавливаться на достигнутом.

"Но вы должны не останавливаться, вы должны идти дальше. Когда я представлял Мистера, я сказал вам, что если вы его будете слушать и старательно работать, то у вас будут большие победы. Я считаю, что сегодня вы сделали маленький первый шаг к этим победам. Давайте поаплодируем нашему главному тренеру", - сказал он.

Напомним, 25 августа "Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины со счетом 3:1. Это была первая игра наставника киевлян Мирчи Луческу против бывшей команды.

К нынешнему розыгрышу трофея соперники подходили с одинаковыми показателями - по 8 побед в турнире. Теперь на счету киевлян девять Суперкубков.

Кроме того, для "бело-синих" трофей стал 36 с момента независимости Украины. По этому показателю "Динамо" на один обошли "Шахтер".