У Суркисов впервые прокомментировали потерю в семье

Семья Суркисов впервые прокомментировала смерть Михаила Давыдовича Суркиса, который является отцом президента "Динамо" Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса. Они поблагодарили всех за поддержку и добрые слова.

"Он был душой и сердцем нашей большой дружной семьи, надежным фундаментом ее мудрости, жизнелюбия и вдохновения. Этот уникальный человек прожил яркую, полезную, наполненную событиями жизнь длиною в 101 год", - говорится в обращении.

В письме также отмечается, что не сосчитать, "сколько добра он оставил после себя, скольким был доктором, другом, учителем, наставником".

"Об этом мы можем только догадываться, листая сотни утешительных сообщений в адрес нашей семьи со словами сочувствия и поддержки. Мы искренне благодарим каждого из вас, кто добрым словом отозвался о Михаиле Давыдовиче, кто оставил в своей памяти немного места для оценки его благородных поступков и дел. Мы молимся о его праведной душе, и знаем, что она услышит и ваше многоголосье", - сказано в письме семьи Суркисов.