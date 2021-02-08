В Киеве на "Олимпийском" состоялось прощание с отцом братьев Суркисов

В Киеве, 7 февраля, состоялось прощание с Михаилом Давыдовичем Суркисом, отцом президента "Динамо" Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса.

"Сегодня в Олимпийском дворике на НСК "Олимпийский" немало людей разных поколений собрались, чтобы почтить память и проводить в последний путь человека-легенду, человека-эпоху. Родные, близкие, многочисленные друзья и знакомые по очереди заходили в помещение, оставляли цветы, вспоминали Михаила Давыдовича теплыми и трогательными словами", - говорится в сообщении клуба.

Так, попрощаться с Михаилом Суркисом пришло руководство "Динамо", сотрудники и ветераны клуба, известные журналисты, представители политической, общественной и спортивной элиты страны.

В частности, президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, а также мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром, олигархи - Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Проститься пришли также Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Андрей Кожемякин, Виктор и Елена Пинчуки, Валерий Пустовойтенко, Анатолий Кинах, Владимир Литвин, Владимир Гройсман, Андрей Василишин, Василий Грицак, Геннадий Боголюбов и многие другие государственные и политические деятели, а также депутаты из парламентских партий ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Слуга народа".

Среди спортсменов - Александр Волков, Жан Беленюк, Александр Заваров, Андрей Биба, Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Александр Шовковский, Олег Протасов и другие; известные деятели медицины, журналистики, культуры, и искусства Борис Тодуров, Дмитрий Гордон, Павел Елизаров, Петр Мага, Алеся Бацман, Василий Голованов и другие.