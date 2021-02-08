RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Суркісів вперше прокоментували втрату в сім'ї

Автор: РБК-Україна

Сім'я Суркісів вперше прокоментувала смерть Михайла Давидовича Суркіса, який є батьком президента "Динамо" Ігоря Суркіса та почесного члена УЄФА Григорія Суркіса. Вони подякували всім за підтримку та добрі слова.

Про це йдеться у зверненні сім'ї Суркісів на сайті "Динамо".

Популярні новини
До 20 см снігу в Києві та сильні морози: синоптики назвали дату нового похолодання 06 лютого 2021
Тупицький працює дистанційно з документами, - КСУ 05 лютого 2021
Рух поїздів затримується більше ніж на дві години: УЗ назвала причину 06 лютого 2021
На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою 05 лютого 2021
Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому 07 лютого 2021
В Україні запускають автоматичне нарахування пенсій 05 лютого 2021
Україна отримає вакцини від COVID не менше 3-4 виробників 05 лютого 2021
В Україні скасували трудові книжки. Що потрібно знати 05 лютого 2021
Поки що добровільно: Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини 08 лютого 2021
Сніг до 20 см і шквальний вітер: погода в Києві погіршиться 8 лютого 05 лютого 2021

"Він був душею та серцем нашої великої дружної родини, надійним фундаментом її мудрості, любові до життя та натхнення. Цей унікальний чоловік прожив яскраве, корисне, наповнене подіями життя довжиною у 101 рік", - йдеться у зверненні.

У листі також зазначається, що не злічити, "скільки добра він залишив після себе, скільком був доктором, другом, вчителем, наставником".

"Про це ми можемо лише здогадуватися, гортаючи сотні втішних повідомлень на адресу нашої сім'ї зі словами співчуття та підтримки. Ми щиро дякуємо кожному з вас, хто добрим словом відгукнувся про Михайла Давидовича, хто залишив у своїй пам'яті трохи місця для оцінки його благородних вчинків та справ. Ми молимося про його праведну душу, і знаємо, що вона почує й ваше багатоголосся", - сказано в листі сім'ї Суркісів.

Нагадаємо, Михайло Суркіс помер 4 лютого у віці 101 року.

Як повідомляло РБК-Україна, прощання з ним відбулося в Києві, 7 лютого, в Олімпійському дворику на НСК "Олімпійський".

Попрощатися з Михайлом Давидовичем прийшло керівництво "Динамо", працівники і ветерани клубу, відомі журналісти, представники політичної, громадської та спортивної еліти країни.

Відомо, що Михайло (при народженні Рахміль, - ред.) Суркіс військовий лікар з 60-річним стажем роботи в різних медичних установах. Має Орден Великої Вітчизняної війни 2-го ступеня, два Ордени Червоної зірки, Орден Богдана Хмельницького, більше 25-ти медалей.

Батько братів Суркісів вболівав за київське "Динамо" з 1957 року. За його словами, з того часу він не пропустив жодного матчу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДинамоСуркиспрощание
Читайте також
У Києві на "Олімпійському" відбулося прощання з батьком братів Суркісів
"Динамо" і "Шахтар" оновили заявки на плей-офф Ліги Європи
Прогноз погоди