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Суркис впервые за 14 лет не будет баллотироваться в Исполком УЕФА

Новости » Спорт    08.12.2018 - 13:33
Суркис впервые за 14 лет не будет баллотироваться в Исполком УЕФА
Фото: Григорий Суркис (Мусиенко Владислав/УНИАН)

Украина в руководстве организации будет представлять президент ФФУ Андрей Павелко

Футбольный функционер Григорий Суркис впервые за последнее 14 лет не будет участвовать в выборах в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые состоятся 7 февраля 2019 года. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

Как сообщается на сайте УЕФА, срок подачи заявок истек 7 декабря. 

Свою же кандидатуру Суркис не смог предложить из-за новых правил, введенных УЕФА после избрания президентом союза Александера Чеферина, который будет единственным кандидатом на новых выборах главы организации.

Теперь в исполком могут баллотироваться только президент национальной футбольной федерации, вице-президенты или генеральный секретарь УЕФА. 

Суркис в течение последних шести лет должностей в Федерации футбола Украины (ФФУ) ни занимал. Его полномочия как члена исполкома УЕФА заканчиваются в феврале 2019 года.

Напомним, Андрей Павелко получил полную поддержку в Федерации футбола Украины (ФФУ) и будет единым кандидатом в Исполком УЕФА от Украины.

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Новости Украины Григорий СуркисУЕФААндрей Павелко
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