Суркіс вперше за 14 років не балотуватиметься до Виконкому УЄФА

Фото: Григорій Суркіс (Мусієнко Владислав / УНІАН)

Україну в керівництві організації представлятиме президент ФФУ Андрій Павелко

Футбольний функціонер Григорій Суркіс вперше за останній 14 років не братиме участі у виборах до виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), які відбудуться 7 лютого 2019 року. Про це у Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

Вночі завершився термін висування кандидатів до Виконкому УЄФА. Вперше за 14 років у списку немає Г.Суркіса. Такий він, кінець кар’єри футбольного функціонера.

У Франції сказали б «Король помер, нехай живе король!». Настає ера А.Павелка. Де-факто він вже давно у команді Чеферіна. — Igor Burbas (@iburbas) December 8, 2018

Як повідомляється на сайті УЕФА, термін подання заявок закінчився 7 грудня.

Свою ж кандидатуру Суркіс не зміг запропонувати через нові правила, введені УЄФА після обрання президентом союзу Александера Чеферіна, який буде єдиним кандидатом на нових виборах глави організації.

Тепер у виконком можуть балотуватися лише президент національної футбольної федерації, віце-президенти або генеральний секретар УЄФА.

Суркіс упродовж останніх шести років посад у Федерації футболу України (ФФУ) не обіймав. Його повноваження як члена виконкому УЄФА закінчуються в лютому 2019 року.

Нагадаємо, Андрій Павелко отримав повну підтримку в Федерації футболу України (ФФУ) і буде єдиним кандидатом у Виконком УЄФА від України.