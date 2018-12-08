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Суркіс вперше за 14 років не балотуватиметься до Виконкому УЄФА

Новини » Спорт    08.12.2018 - 13:33
Суркіс вперше за 14 років не балотуватиметься до Виконкому УЄФА
Фото: Григорій Суркіс (Мусієнко Владислав / УНІАН)

Україну в керівництві організації представлятиме президент ФФУ Андрій Павелко

Футбольний функціонер Григорій Суркіс вперше за останній 14 років не братиме участі у виборах до виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), які відбудуться 7 лютого 2019 року. Про це у Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

Як повідомляється на сайті УЕФА, термін подання заявок закінчився 7 грудня. 

Свою ж кандидатуру Суркіс не зміг запропонувати через нові правила, введені УЄФА після обрання президентом союзу Александера Чеферіна, який буде єдиним кандидатом на нових виборах глави організації.

Тепер у виконком можуть балотуватися лише президент національної футбольної федерації, віце-президенти або генеральний секретар УЄФА.

Суркіс упродовж останніх шести років посад у Федерації футболу України (ФФУ) не обіймав. Його повноваження як члена виконкому УЄФА закінчуються в лютому 2019 року.

Нагадаємо, Андрій Павелко отримав повну підтримку в Федерації футболу України (ФФУ) і буде єдиним кандидатом у Виконком УЄФА від України.

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Новини України Григорій СуркісУЕФААндрей Павелко
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