Суркис об уходе Шевченко: нам никто не говорит правду

"Я считаю, что очень некрасивая история с тем, что из команды ушла легендарная фигура. Человек, который в современной Украине завоевал "Золотой мяч". И иностранцы, которые работали вместе с ним, которые были в других клубах. И все такое. И нам никто не говорит правду. Через социальные сети мы от Шевченко смогли прочитать, что он уходит. То есть реакция УАФ, видимо, была такой, которая не дает возможности мне поверить в эти сказки", - прокомментировал ситуацию он.

Кроме того, по мнению Суркиса, "Динамо" трудно конкурировать с "Баварией" и не только потому, что это связано с вопросом экономики или неправильного развития футбола глобально.

"Откровенно говоря, это и первое, и второе, и третье, и многое другое. Но эта беседа может растянуться на часы. В принципе, я имею огромный опыт руководства и клуба, и Премьер-лиги и ПФЛ, и Федерации футбола. И могу твердо говорить о том, что определенные лица, которые сегодня руководят украинским футболом, они, пожалуй, больше думают о некоторых популистских вещах, чем о развитии футбола", - говорит он.