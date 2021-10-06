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Суркис об уходе Шевченко: нам никто не говорит правду

Новина українською →
Киев, Среда 06 октября 2021 16:26
Суркис об уходе Шевченко: нам никто не говорит правду Фото: почетный член УЕФА Григорий Суркис (dynamo.kiev.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Почетный член УЕФА Григорий Суркис признался, что ситуация с уходом Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины по футболу ему кажется очень странной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Суркиса Telegram-каналу "Бомбардир".

"Я считаю, что очень некрасивая история с тем, что из команды ушла легендарная фигура. Человек, который в современной Украине завоевал "Золотой мяч". И иностранцы, которые работали вместе с ним, которые были в других клубах. И все такое. И нам никто не говорит правду. Через социальные сети мы от Шевченко смогли прочитать, что он уходит. То есть реакция УАФ, видимо, была такой, которая не дает возможности мне поверить в эти сказки", - прокомментировал ситуацию он.

Кроме того, по мнению Суркиса, "Динамо" трудно конкурировать с "Баварией" и не только потому, что это связано с вопросом экономики или неправильного развития футбола глобально.

"Откровенно говоря, это и первое, и второе, и третье, и многое другое. Но эта беседа может растянуться на часы. В принципе, я имею огромный опыт руководства и клуба, и Премьер-лиги и ПФЛ, и Федерации футбола. И могу твердо говорить о том, что определенные лица, которые сегодня руководят украинским футболом, они, пожалуй, больше думают о некоторых популистских вещах, чем о развитии футбола", - говорит он.

Как сообщалось, ранее почетный член УЕФА Григорий Суркис уверен, что скандалы, такие как увольнение Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины по футболу, станут в ближайшее время не редкостью. Причина этому - руководство ФФУ, которое руководствуется исключительно собственными амбициями.

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