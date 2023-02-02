Суркіс: російським спортсменам не місце в цивілізованому світі

Народний депутат, секретар комітету Верховної ради з питань молоді і спорту Григорій Суркіс висловив обурення з приводу заяви виконкому Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян та білорусів до участі в змаганнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету.
"Схоже, що і президент Бах, і члени виконукому МОК забули про цінності олімпізму та гуманістичні ідеали. Чи пропаганда насилля, катувань, ґвалтувань, обстрілів та вбивств, які радо підтримує російський спорт, - це і є нові ідеали?! Для Росії спорт не існує поза політикою - він є її продовженням. Російські спортсмени - лише шестерня однієї великої пропагандистської машини Кремля", - заявив Суркіс.
На його переконання, ні про яку нейтральність не може йти й мови, допоки ворог продовжує війну, мета якої - геноцид українського народу.
"Будь-який нейтральний прапор і форма - просякнуті кров’ю загиблих українців із Харкова та Чернігова… Ірпеня та Бучі… Маріуполя та Херсона… моєї рідної Одеси", - додав Григорій Суркіс.
Він також висловив занепокоєння проведенням російськими футбольними клубами товариських матчів з іноземними командами під час зимових зборів у Туреччині.
"І хоча ці "товариські" матчі, несуть лише неофіційний статус, вони є прикладом ганебного й неприпустимого порушення режиму ізоляції країни-агресора, адже прямо протирічать рішенням ФІФА та УЄФА", - заявив секретар комітету ВР.
За його словами, українські клуби вирішили не проводити матчів із командами, що грали з російськими клубами. Однак, потрібна негайна й рішуча реакція з боку міжнародних спортивних організацій.
"Ми не можемо цього допустити! Саме тому я виступаю категорично проти таких ініціатив та повністю підтримую звернення ВР до парламентів країн світу, Міжнародного олімпійського комітету, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій. Я переконаний, що зі своєї сторони, ми, як представники українського парламенту, повинні відстоювати позицію з повної і безумовної ізоляції агресора", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОК закликав допустити росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не підтримують війну РФ проти України.
Пізніше президент України Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут на тлі такого скандального рішення.
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