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Суркис: российским спортсменам не место в цивилизованном мире

Фото: Григорий Суркис (komsport.rada.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Народный депутат, секретарь комитета Верховной рады по вопросам молодежи и спорта Григорий Суркис выразил возмущение заявлением исполкома Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета.

"Похоже, что и президент Бах, и члены исполкома МОК забыли о ценностях олимпизма и гуманистических идеалах. Или пропаганда насилия, пыток, изнасилований, обстрелов и убийств, которые радостно поддерживает российский спорт, - это и есть новые идеалы?! Для России спорт не существует вне политики - он является ее продолжением. Российские спортсмены - лишь шестерня одной крупной пропагандистской машины Кремля", - заявил Суркис.

По его убеждению, ни о какой нейтральности не может идти и речи, пока враг продолжает войну, цель которой - геноцид украинского народа.

"Любой нейтральный флаг и форма - пропитаны кровью погибших украинцев из Харькова и Чернигова... Ирпеня и Бучи... Мариуполя и Херсона... моей родной Одессы", - добавил Григорий Суркис.

Он также выразил обеспокоенность проведением российскими футбольными клубами товарищеских матчей с иностранными командами во время зимних сборов в Турции.

"И хотя эти "общительные" матчи несут только неофициальный статус, они являются примером позорного и недопустимого нарушения режима изоляции страны-агрессора, ведь прямо противоречат решениям ФИФА и УЕФА", - заявил секретарь комитета ВР.

По его словам, украинские клубы решили не проводить матчей с игравшими с российскими клубами командами. Однако необходима немедленная и решительная реакция со стороны международных спортивных организаций.

"Мы не можем этого допустить! Именно поэтому я выступаю категорически против таких инициатив и полностью поддерживаю обращение ВР к парламентам стран мира, Международному олимпийскому комитету, национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям. Я убежден, что со своей стороны мы как представители украинского парламента должны отстаивать позицию по полной и безусловной изоляции агрессора", - подытожил он.

Напомним, ранее стало известно, что МОК призвал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают войну РФ против Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут на фоне такого скандального решения.

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Григорий Суркис