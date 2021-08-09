Суркис рассказал о старте "Динамо" в новом сезоне УПЛ

Также он сообщил, что летом на НСК "Олимпийский" был постелен новый газон.

"Мы вместе сделали этот газон с "Шахтером". Такой же газон мы сделали на стадионе "Динамо" имени Лобановского. Такие же поля сделаны на базе, сейчас делаются в ДЮСШ. Инфраструктура нужна всегда, дети должны тренироваться на хороших полях", - рассказал Суркис.

Среди прочего президент "Динамо" также ответил на вопрос о нашумевшей ситуации с арендой большой группы молодых игроков в одесский "Черноморец".

"У нас нет никакого фарм-клуба, нельзя сравнивать с "Мариуполем". У "Черноморца" действующий президент, который десятилетиями вкладывает деньги в клуб. Он выбрал такой путь развития. Пригласил Мороза, который как тренер, пригласил футболистов. Если бы мы хотели сделать "Черноморец" фарм-клубом, мы бы отдали туда Булецу, Русина и многих других игроков основного состава, чтобы они составляли конкуренцию", - отметил он.

В то же время, по словам Суркиса, главный тренер одесского клуба Юрий Мороз считает, что он в долгу перед молодыми ребятами, которых он воспитал.

"Он хочет вывести их на новый уровень. Поэтому он их взял, и он уверен, что "Черноморец" и эти ребята будут прогрессировать. Если у президента Климова будет желание выкупить каких-то игроков, мы не будем возражать, пускай выкупит на постоянной основе", - добавил президент "Динамо".