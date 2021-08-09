Суркіс розповів про старт "Динамо" в новому сезоні УПЛ

Також він повідомив, що влітку на НСК "Олімпійський" був постелений новий газон.

"Ми разом зробили цей газон з "Шахтарем". Такий же газон ми зробили на стадіоні "Динамо" імені Лобановського. Такі ж поля зроблені на базі, зараз робляться в ДЮСШ. Інфраструктура потрібна завжди, діти повинні тренуватися на хороших полях", - розповів Суркіс.

Серед іншого президент "Динамо" також відповів на питання про гучну ситуацію з орендою великої групи молодих гравців в одеський "Чорноморець".

"У нас немає ніякого фарм-клубу, не можна порівнювати з "Маріуполем". У "Чорноморця" чинний президент, який десятиліттями вкладає гроші в клуб. Він вибрав такий шлях розвитку. Запросив Мороза, який як тренер, запросив футболістів. Якби ми хотіли зробити "Чорноморець" фарм-клубом, ми б віддали туди Булецу, Русина і багатьох інших гравців основного складу, щоб вони складали конкуренцію", - зазначив він.

Водночас за словами Суркіса, головний тренер одеського клубу Юрій Мороз вважає, що він у боргу перед молодими хлопцями, яких він виховав.

"Він хоче вивести їх на новий рівень. Тому він їх взяв, і він упевнений, що "Чорноморець" і ці хлопці будуть прогресувати. Якщо у президента Климова буде бажання викупити якихось гравців, ми не будемо заперечувати, нехай викупить на постійній основі", - додав президент "Динамо".