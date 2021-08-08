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"Динамо" на выезде обыграло "Зарю" в третьем туре УПЛ

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Воскресенье 08 августа 2021 22:01
"Динамо" на выезде обыграло "Зарю" в третьем туре УПЛ Фото: "Динамо" на выезде обыграло "Зарю" в третьем туре УПЛ (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Киевское "Динамо" в центральном матче третьего тура одержало победу над луганской "Зарей". Матч закончился со счетов 2:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую ассоциацию футбола".

В начале встречи бело-синие открыли счет: Шапаренко подал угловой, а Сирота оформил свой дебютный мяч за команду. Также в первом тайме стоит отметить моменты Громова и Буяльского.

У "Зари" был отличный шанс отыграться на 67-й минуте, однако Кочергин из выгодной позиции пробил мимо. После этого "Динамо" заработало пенальти, но Шевченко парировал 11-метровый де Пени. Вскоре луганчане получили право на "точку", однако Фаворов попал в штангу.

Окончательно судьба встречи решилась на 80-й минуте, когда Буяльский по передаче Миколенко нанес точный удар из пределов штрафной.

В компенсированное время снова после выхода на замену забил "джокер" Виктора Скрипника Фримпонг, но у "Зари" не осталось времени на то, чтобы попытаться отыграться. Поэтому действующие чемпионы одержали победу над непростым соперником.

В составе "Динамо" на поле вышли игроки сборной Украины, принимавших участие в Евро-2020: Бущан (желтая карточка), Забарный, Миколенко (голевой пас), Сидорчук, Шапаренко (голевой пас, желтая карточка), Цыганков (заменен на 69-й минуте), Караваев (вышел на замену на 69-й минуте), Тимчик (выходит за замену на 69-й минуте).

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