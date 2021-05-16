Суркис о победах "Динамо": все возвращается на свои места

"Сухой фактаж убедительно свидетельствует об истинном триумфе коллектива в сезоне 2020/21. Статистика также подтверждает лидерство по всем основным показателям. Украинский футбол снова получил беспрекословного чемпиона и обладателя Кубка. Приятно осознавать, что это наш клуб, который сейчас представляет собой образец и пример для подражания, по крайней мере на отечественных футбольных просторах", - заявил Суркис.

По его мнению, теперь у клуба есть основания надеяться и на международное признание - это следующая ступень команды Мирчи Луческу.

"Человек слова и дела, специалист, которому следует отдать должное не только за профессионализм, а - прежде всего - за мужество, за умение держать удар. Ведь Мистер не на словах, а на деле подтвердил свое право находиться среди самых выдающихся футбольных наставников современности. Ребята-футболисты, спасибо вам за свежие, немного подзабытые ощущения! За универсализм и взаимозаменяемость, за жажду к победе и ее воплощение, по решающие голы на последних минутах, по изящные комбинации, за головокружительные сейвы", - добавил президент клуба.

Он также добавил, что "победителей не судят", и рад, что все надежды оправдались, что турнирный план на сезон был не просто выполнен, а перевыполнен с блеском.

"Мне приятно, что нынешний чемпион Украины - это действительно украинская команда, которая является базовым клубом для всех сборных страны, где растут и мужают юные таланты рода Цыганкова, Миколенко, Шапаренко, Забарного, Попова и другие. В эти праздничные дни, с радостью отмечая преемственность славных футбольных побед 1975 и 1986 годов, большое спасибо за упорный и вдохновенный труд всем игрокам и тренерам, легендарным ветеранам, всем работникам клуба", - заявил он.

Самый важный матч, убежден Суркис, всегда впереди. Именно на этом тезисе построена корпоративная философия клуба.

"Именно этим должны жить. Конечно же, надеясь, что каждый следующий матч, благодаря нашим общим усилиям, непременно будет победным. Сейчас мы с вами празднуем заслуженную победу. Возможно, это новое ощущение для кого-то из новоиспеченных чемпионов. Но для знаменитого динамовского клуба - это привычная, и только по определенным причинам немного отложена традиция. Надеюсь - все возвращается на свои места. Мы - это "Динамо". Киев - это мы. Вместе к новым победам", - резюмировал Суркис.