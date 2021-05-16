Суркіс про перемоги "Динамо": усе повертається на свої місця

"Сухий фактаж переконливо свідчить про справжній тріумф колективу в сезоні-2020/21. Статистика також підтверджує лідерство за всіма основними показниками. Український футбол знову отримав беззаперечного чемпіона та володаря Кубка. Приємно усвідомлювати, що це наш клуб, котрий наразі являє собою зразок і приклад для наслідування, принаймні по вітчизняних футбольних теренах", - заявив Суркіс.

На його думку, тепер у клубу є підстави сподіватися й на міжнародне визнання - це є наступний щабель команди Мірчі Луческу.

"Людина слова і діла, фахівець, котрому слід віддати належне не тільки за професіоналізм, а - насамперед - за мужність, за вміння тримати удар. Адже Містер не на словах, а на ділі підтвердив своє право перебувати серед найвизначніших футбольних наставників сучасності. Хлопці-футболісти, спасибі вам за свіжі, трохи призабуті відчуття! За універсалізм і взаємозамінність, за жагу до перемоги та її втілення, за вирішальні голи на останніх хвилинах, за витончені комбінації, за карколомні сейви", - додав президент клубу.

Він також додав, що "переможців - не судять", й радий, що усі надії справдилися, що турнірний план на сезон був не просто виконаний, а перевиконаний із блиском.

"Мені приємно, що нинішній чемпіон України - це справді українська команда, яка є базовим клубом для всіх збірних країни, де зростають і мужніють юні таланти штибу Циганкова, Миколенка, Шапаренка, Забарного, Попова тощо. У ці святкові дні, з радістю відзначаючи спадкоємність славетних футбольних перемог 1975 і 1986 років, щиро дякую за наполегливу і натхненну працю всім гравцям і тренерам, легендарним ветеранам, всім працівникам клубу", - заявив він.

Найважливіший матч, переконаний Суркіс, завжди попереду. Саме на цій тезі побудована корпоративна філософія клубу.

"Саме цим маємо жити. Звичайно ж, сподіваючись, що кожний наступний матч, завдяки нашим спільним зусиллям, неодмінно буде переможним. Наразі ми з вами святкуємо заслужену перемогу. Можливо, це нове відчуття для когось із новоспечених чемпіонів. Але для славетного динамівського клубу - це звична, і лише з певних причин трохи відкладена традиція. Сподіваюся - все повертається на свої місця. Ми - це "Динамо". Київ - це ми. Разом до нових перемог", - резюмував Суркіс.