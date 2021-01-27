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Суркис назвал лучших игроков "Динамо" за время его президентства

Автор: РБК-Украина

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис назвал лучших игроков клуба за всего время его президентства.

Об этом Суркис рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"По долгожительству это Саша Шовковский, который верой и правдой... Никогда не стонал, никогда не ныл. Патриот клуба. Не имеет значения, где он сейчас работает. Он столько лет играл...", - рассказал Суркис.

Он также отметил, что за все время не поступали по нему предложения.

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"Может быть, они не поступали по той причине, что все понимали, что это будет очень дорогостоящий трансфер. Но я считаю, что он честно отработал все годы. У него было достаточно травм, переживаний. Но с ним [легко] было общаться... И сейчас мы общаемся, поздравляем друг друга с днем рождения", - добавил он.

Также Суркис рассказал, что всегда был влюблен в игру Валентина Белькевича. Также он отметил Юрия Калитвинцева, Виталия Косовского, Владислава Ващука.

"[Каха] Каладзе, которого мы взяли молодым пацаненком, а довели до уровня "Милана". Гусин. То же царство ему небесное. Как не вспомнить двух наших великих нападающих: Шевченко и Реброва? Потом Шацких. Дмитрулин. Их было много", - сказал Суркис.

В то же время Суркис убежден, что Андрей Шевченко и сейчас был бы топом.

"Шевченко ничем не уступал бы таким нападающим, как Суарес. Он бы не уступал Левандовскому. Это футболист-гол. Вы помните этот гол "Ювентусу", который он положил в девятину? Шевченко - топ. Для меня он топ", - резюмировал президент "Динамо".

Напомним, в этом же интервью Дмитрию Гордону Суркис также рассказал, что когда команду возглавлял Валерий Лобановский, после каждой игры и тренировки вывешивалась подробная информация о тактико-тактических действиях, выполненных каждым футболистом.

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