Суркіс назвав кращих гравців "Динамо" за час його президентства

Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс назвав кращих гравців клубу за час його президентства.

Про це Суркіс розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"За довгожительство - це Саша Шовковський, який вірою і правдою... Ніколи не стогнав, ніколи не скиглив. Патріот клубу. Не має значення, де він зараз працює. Він стільки років грав...", - розповів Суркіс.

Він також зазначив, що за весь час не надходили по ньому пропозиції.

"Може бути, вони не надходили з тієї причини, що всі розуміли, що це буде дуже дорогий трансфер. Але я вважаю, що він чесно відпрацював всі роки. У нього було достатньо травм, переживань. Але з ним [легко] було спілкуватися... І зараз ми спілкуємося, вітаємо один одного з днем народження", - додав він.

Також Суркіс розповів, що завжди був закоханий в гру Валентина Белькевича. Також він відзначив Юрія Калитвинцева, Віталія Косовського, Владислава Ващука.

"[Каха] Каладзе, якого ми взяли молодим пацаном, а довели до рівня "Мілана". Гусін. То ж царство йому небесне. Як не згадати двох наших великих нападників: Шевченка і Реброва? Потім Шацьких. Дмитрулін. Їх було багато", - сказав Суркіс.

Водночас Суркіс переконаний, що Андрій Шевченко і зараз був би топом.

"Шевченка нічим не поступався б таким нападником, як Суарес. Він би не поступався Левандовському. Це футболіст-гол. Ви пам'ятаєте цей гол "Ювентусу", який він поклав в девятину? Шевченка - топ. Для мене він топ", - резюмував президент "Динамо".

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Дмитру Гордону Суркіс також розповів, що коли команду очолював Валерій Лобановський, після кожної гри й тренування вивішували докладну інформацію про тактико-тактичні дії, виконані кожним футболістом.