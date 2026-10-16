У Сургуті палає завод "Газпрому" після атаки дронів, - ЗМІ

Дрони ударили по Сургутському ЗСК

Осінтери виявили, що після атаки БпЛА горить завод "Газпрому" зі стабілізації конденсату імені Черномирдіна (ЗСК).

Про атаку дронів на "промисловий" об'єкт у Сургутському районі повідомив губернатор регіону Руслан Кухарук:

"Внаслідок атаки безпілотників на промисловий об'єкт у Сургутському районі сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби. Наразі фахівці оцінюють масштаб та характер завданих збитків", - каже він

Цей об'єкт "Газпрому" атакований вперше. Він знаходиться на відстані 2350 кілометрів від кордону з Україною.

Сургутський ЗСК

Сургутський ЗСК знаходиться за 35 кілометрів від міста Сургут. Це найбільше переробне підприємство Ханти-Мансійського автономного округу - Югри. Завод постачає газ російським і закордонним партнерам ПАТ "Газпром".

Там переробляють газові конденсати з родовищ північних районів Тюменської області, які проходять деетанізацію на Уренгойському заводі підготовки газового конденсату.

Серед продукції, що випускається: