В Сургуте пылает завод "Газпрома" после атаки дронов, - СМИ

Дроны ударили по Сургутскому ЗСК

Осинтеры обнаружили, что после атаки БПЛА горит завод "Газпрома" по стабилизации конденсата имени Черномырдина (ЗСК).

Об атаке дронов на "промышленный" объект в Сургутском районе сообщил губернатор региона Руслан Кухарук:

"В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Сургутском районе произошел пожар. На месте работают экстренные службы. Сейчас специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба", - говорит он.

Этот объект "Газпрома" атакован впервые. Он находится в 2350 километрах от границы с Украиной.

Сургутский ЗСК

Сургутский ЗСК находится в 35 километрах от города Сургут. Это крупнейшее перерабатывающее предприятие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Завод снабжает газ российским и зарубежным партнерам ПАО "Газпром".

Там перерабатывают газовые конденсаты из месторождений северных районов Тюменской области, которые проходят деетанизацию на Уренгойском заводе по подготовке газового конденсата.

Среди выпускаемой продукции: