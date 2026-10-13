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Великий нафтовий термінал РФ у Ростові згорів після удару України

05:50 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Великий нафтовий термінал РФ у Ростові згорів після удару України Фото: пожежа на нафтовому терміналі (скріншот)
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У російському Ростові-на-Дону згорів резервуарний парк нафтового термінала Новошахтинського заводу нафтопродуктів. До удару об'єкт міг перевалювати до 2,5 млн тонн нафтопродуктів на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними журналістів, після удару на території термінала не залишилося неушкоджених паливних резервуарів. Об'єкт раніше був відомий під назвою "Юг Руси" та використовувався для роботи з нафтопродуктами.

До ураження пропускна здатність термінала становила 2,5 млн тонн нафтопродуктів на рік. Біля його причалу могли одночасно перебувати два судна водотоннажністю від 3 до 5 тисяч тонн.

Україна готова припинити удари по НПЗ за однієї умови

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

За словами глави держави, припинення ударів по енергетиці можливе вже зараз, однак російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до такого кроку.

Зеленський наголосив, що будь-які заходи з деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями.

Водночас Financial Times із посиланням на джерела писало, що США посилили тиск на Україну, вимагаючи припинити атаки на російські НПЗ.

За інформацією видання, Вашингтон також погрожував припинити обмін важливою розвідувальною інформацією з Києвом, якщо удари продовжаться.

10 жовтня повідомлялось, що в Ростові спалахнула пожежа на нафтовому терміналі після атаки.

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