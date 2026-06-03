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Супутникові знімки розкрили наслідки атаки на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі

17:15 03.06.2026 Ср
2 хв
РосЗМІ повідомляють, що ліквідація наслідків все ще триває
aimg Анастасія Никончук
Фото: нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі (росЗМІ)

Українські далекобійні безпілотники завдали ударів по об'єктах, пов'язаних із забезпеченням військових потреб Росії. За даними міжнародних ЗМІ, під атакою опинився нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, а також інфраструктура в районі Кронштадта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію OSINT-аналітика MizarVision Watcher у мережі Х.

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Супутникові знімки з Санкт-Петербурга зафіксували великий шлейф диму над портовою зоною після удару українських далекобійних безпілотників по Петербурзькому нафтовому терміналу.

Про наслідки атаки повідомили агентства Reuters і AP. Згідно з опублікованою інформацією, крім нафтового об'єкта, метою стали об'єкти інфраструктури в районі Кронштадта, які пов'язані з військовою діяльністю Росії.

Дим над портом після удару

На супутникових зображеннях видно значне задимлення в районі порту Санкт-Петербурга.

Димовий шлейф піднявся над територією після атаки українських безпілотників, які досягли нафтового терміналу.

Міжнародні ЗМІ зазначають, що удар припав на один із важливих об'єктів російської інфраструктури в північно-західній частині країни.

Під атакою опинилися об'єкти біля Кронштадта

За даними Reuters і AP, українські сили також завдали ударів по інфраструктурі в районі Кронштадта. Йдеться про об'єкти, які мають відношення до військового сектору Росії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уражені цілі пов'язані з функціонуванням російської військової машини.

Форум Кремля опинився на тлі наслідків атаки

Удар стався в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Захід традиційно вважається одним із ключових майданчиків, на яких російська влада демонструє економічні можливості країни.

Цього разу проведення форуму супроводжувалося повідомленнями про атаку, задимленням над містом і обговоренням ефективності російської системи протиповітряної оборони.

Нагадуємо, що командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" прокоментував нічний удар українських дронів по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі, зазначивши результати операції після появи повідомлень про ураження об'єкта і наслідки атаки на російську інфраструктуру.

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