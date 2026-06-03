Спутниковые снимки раскрыли последствия атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

Спутниковые снимки из Санкт-Петербурга зафиксировали крупный шлейф дыма над портовой зоной после удара украинских дальнобойных беспилотников по Петербургскому нефтяному терминалу.

О последствиях атаки сообщили агентства Reuters и AP. Согласно опубликованной информации, кроме нефтяного объекта целью стали объекты инфраструктуры в районе Кронштадта, которые связаны с военной деятельностью России.

Дым над портом после удара

На спутниковых изображениях видно значительное задымление в районе порта Санкт-Петербурга.

Дымовой шлейф поднялся над территорией после атаки украинских беспилотников, которые достигли нефтяного терминала.

Международные СМИ отмечают, что удар пришелся по одному из важных объектов российской инфраструктуры в северо-западной части страны.

Под атакой оказались объекты возле Кронштадта

По данным Reuters и AP, украинские силы также нанесли удары по инфраструктуре в районе Кронштадта. Речь идет об объектах, которые имеют отношение к военному сектору России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пораженные цели связаны с функционированием российской военной машины.

Форум Кремля оказался на фоне последствий атаки

Удар произошел в день открытия Петербургского международного экономического форума.

Мероприятие традиционно считается одной из ключевых площадок, на которых российские власти демонстрируют экономические возможности страны.

На этот раз проведение форума сопровождалось сообщениями об атаке, задымлением над городом и обсуждением эффективности российской системы противовоздушной обороны.