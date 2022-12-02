Супутникові знімки показали значне розширення місць поховань у Маріуполі (фото)

Так, знімки Maxar демонструють Старокримський цвинтар у Маріуполі 29 березня, а потім 30 листопада. Місто знаходиться під російською окупацією з травня, а до цього зазнавало постійних бомбардувань та артобстрілів з боку загарбників.

Супутникові знімки маріупольського Старокримського цвинтаря 29 березня та 30 листопада (фото: Maxar Technologies)

Інші знімки з усього міста показують, що десятки висотних житлових будинків, які були зруйновані або сильно пошкоджені під час ворожої облоги Маріуполя, зараз зносять.

Супутникові знімки Маріуполя (фото: Maxar Technologies)

Поруч із кількома торговими центрами було помічено великі запаси будівельних матеріалів. Проте тисячі будинків, квартир, будівель та об'єктів інфраструктури у Маріуполі залишаються в аварійному стані.

Також було помічено, що у північній частині міста було збудовано новий російський військовий комплекс.

У захопленому Маріуполі росіяни збудували військовий комплекс (фото: Maxar Technologies)

Навколо Маріупольського драмтеатру, який був місцем авіаудару російської авіації, в результаті чого загинули мирні жителі, що укривалися всередині будівлі, зараз поставили великий захисний екран.

Будівля драмтеатру в Маріуполі, що зазнала бомбардування (фото: Maxar Technologies)