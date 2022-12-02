Спутниковые снимки показали значительное расширение мест захоронений в Мариуполе (фото)

Во временно захваченном войсками РФ Мариуполе существенно увеличилось количество могил на территории главного кладбища города, сильно пострадавшего от обстрелов и бомбардировок оккупантов. Это видно на спутниковых снимках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Так, снимки Maxar демонстрируют Старокрымское кладбище в Мариуполе 29 марта, а затем 30 ноября. Город находится под российской оккупацией с мая, а до этого подвергался постоянным бомбардировкам и артобстрелам со стороны захватчиков.
Спутниковые снимки мариупольского Старокрымского кладбища 29 марта и 30 ноября (фото: Maxar Technologies)
Другие снимки со всего города показывают, что десятки высотных жилых домов, разрушенных или сильно поврежденных во время вражеской осады Мариуполя, сейчас сносят.
Спутниковые снимки Мариуполя (фото: Maxar Technologies)
Рядом с несколькими торговыми центрами были замечены большие запасы строительных материалов. Тем не менее тысячи домов, квартир, зданий и объектов инфраструктуры в Мариуполе остаются в аварийном состоянии.
Также было замечено, что в северной части города был построен новый российский военный комплекс.
В захваченном Мариуполе россияне построили военный комплекс (фото: Maxar Technologies)
Вокруг Мариупольского драмтеатра, который был местом авиаудара российской авиации, в результате которого погибли укрывавшиеся внутри здания мирные жители, сейчас поставили большой защитный экран.
Подвергнувшееся бомбардировке здание драмтеатра в Мариуполе (фото: Maxar Technologies)
Ранее сообщалось, что в поселке Старый Крым под Мариуполем место массового захоронения жителей города продолжает расширяться. Там появился еще один новый сектор.
Напомним, по данным горсовета, во время осады Мариуполя российские военные уничтожили более 11 тысяч частных домов.
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