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Місце масового поховання під Маріуполем продовжує зростати

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Маріуполь, Субота 12 листопада 2022 11:55
Місце масового поховання під Маріуполем продовжує зростати Фото: місце масового поховання під Маріуполем продовжує зростати (t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

У селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання мешканців міста продовжує розширюватись. Там виник ще один новий сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Маріупольський цвинтар у Старому Криму стає все більше. Вже з’явився навіть новий сектор братських могил - №21", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в міськраді, російські окупанти принесли до Маріуполя смерть та руйнування.

"Маріупольці досі ховають своїх рідних, а тисячі жителів досі не знають, де поховані їх родичі та знайомі. Інші - безвісти зниклі", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що відомо вже чотири місця масового поховання: біля селища Мангуш, на цвинтарях у Виноградному, Старому Криму і в самому місті недалеко від Центрального цвинтаря.

Нагадаємо, що про братську могилу біля села Виноградне стало відомо ще 22 квітня. Тоді радник мера Маріуполя повідомив, що він отримав інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні приховати наслідки військових злочинів.

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