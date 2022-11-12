Місце масового поховання під Маріуполем продовжує зростати

У селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання мешканців міста продовжує розширюватись. Там виник ще один новий сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду .

"Маріупольський цвинтар у Старому Криму стає все більше. Вже з’явився навіть новий сектор братських могил - №21", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в міськраді, російські окупанти принесли до Маріуполя смерть та руйнування.

"Маріупольці досі ховають своїх рідних, а тисячі жителів досі не знають, де поховані їх родичі та знайомі. Інші - безвісти зниклі", - додають в повідомленні.