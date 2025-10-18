UA

Супутникові знімки показали масштаб маріупольського кладовища: доказ воєнних злочинів РФ

Фото: супутники зафіксували зростання кладовища у Маріуполі: (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Супутникові знімки показують, як щороку розростається маріупольське кладовище. За оцінками різних джерел, окупанти знищили понад 100 тисяч цивільних мешканців.

В центрі зазначили, що серія супутникових знімків показує, як щороку розростається Маріупольське кладовище. Масштаби поховань - вражаючі.

 

За оцінками різних джерел, Росія знищила понад 100 тисяч цивільних мешканців Маріуполя.

"Кладовище - мовчазне свідчення воєнних злочинів окупантів, які принесли смерть під гаслами "захисту російськомовних", - зауважили в центрі.

Окупація Маріуполя

Маріуполь - місто, яке стало символом героїчного спротиву та невимовних страждань під час російської агресії в Україні. Після тримісячної облоги з 24 лютого до 20 травня 2022 року, місто потрапило під повну окупацію Росії.

За цей час було знищено до 90% житлових будівель, а понад 2200 багатоквартирних будинків стали непридатними для проживання. Російські війська зруйнували або пошкодили більшу частину з 206 історичних будівель у місті.

Особливо трагічним стало знищення маріупольського драмтеатру 16 березня 2022 року, де ховалися сотні цивільних осіб. Внаслідок авіаудару загинуло щонайменше 600 людей, що робить цей випадок одним із найбільш масштабних воєнних злочинів Росії в Україні.
Незважаючи на спроби Росії представити Маріуполь як відновлене місто, місцеві жителі спростовують ці заяви. Вони описують місто як спустошене, зруйноване, де відсутні базові умови для життя.

Зауважимо також, що нещодавно на тимчасово окупованій частині Донецької області окупаційна адміністрація заборонила встановлювати супутникові тарілки, які можуть транслювати телеканалу поза списком "затверджених" окупантами.

Водночас ми також писали, що Україні вдалося повернути підлітка, якого примусово вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя до Росії.

Він був розлучений з мамою понад три роки.

