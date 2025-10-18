Спутниковые снимки показали масштаб мариупольского кладбища: доказательство военных преступлений РФ

Оккупация Мариуполя

Мариуполь - город, который стал символом героического сопротивления и неописуемых страданий во время российской агрессии в Украине. После трехмесячной осады с 24 февраля по 20 мая 2022 года, город попал под полную оккупацию России.

За это время было уничтожено до 90% жилых зданий, а более 2200 многоквартирных домов стали непригодными для проживания. Российские войска разрушили или повредили большую часть из 206 исторических зданий в городе.

Особенно трагическим стало уничтожение мариупольского драмтеатра 16 марта 2022 года, где прятались сотни гражданских лиц. В результате авиаудара погибло не менее 600 человек, что делает этот случай одним из самых масштабных военных преступлений России в Украине.

Несмотря на попытки России представить Мариуполь как восстановленный город, местные жители опровергают эти заявления. Они описывают город как опустошенный, разрушенный, где отсутствуют базовые условия для жизни.

Заметим также, что недавно на временно оккупированной части Донецкой области оккупационная администрация запретила устанавливать спутниковые тарелки, которые могут транслировать телеканалы вне списка "утвержденных" оккупантами.

В то же время мы также писали, что Украине удалось вернуть подростка, которого принудительно вывезли из временно оккупированного Мариуполя в Россию.

Он был разведен с мамой более трех лет.