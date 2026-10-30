Супутники зафіксували густий дим над Новокуйбишевським НПЗ у Росії після удару дронів

Через щільну завісу чорного диму фахівці поки не можуть встановити точні місця та ступінь пошкоджень на об'єкті.

Інформація про удар по заводу з'явилася в українських моніторингових каналах Exilenova+ та Supernova+, а згодом пожежу на підприємстві підтвердили і в Osint-агентстві Astra.

Офіційна українська влада ці події наразі не коментувала.

Водночас у компанії Fire Point заявили, що удар по російському підприємству завдали Сили оборони України за допомогою їхніх безпілотників.

Завод у Самарській області входить до структури підприємств "Роснафти" та є одним із ключових у Поволжі. Його річна потужність переробки нафти становить близько 8,8 мільйона тонн.

Підприємство випускає до 30 видів нафтопродуктів, зокрема реактивне паливо, яке використовується у військових цілях.