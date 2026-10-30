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Спутники зафиксировали густой дым над Новокуйбышевским НПЗ в России после удара дронов

15:34 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото иллюстративное: Новокуйбышевский НПЗ пылает после атаки дронов (росСМИ)

На Самарском нефтеперерабатывающем заводе в России после атаки беспилотников продолжается масштабный пожар, территорию предприятия затянуло густым дымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы", обнародовавшие спутниковые снимки Planet Labs за 30 октября.

Из-за плотного занавеса черного дыма специалисты пока не могут установить точные места и степень повреждений на объекте.

Информация об ударе по заводу появилась в украинских мониторинговых каналах Exilenova+ и Supernova+, а затем пожар на предприятии подтвердили и в Osint-агентстве Astra.

Официальные украинские власти эти события пока не комментировали.

В то же время, в компании Fire Point заявили, что удар по российскому предприятию нанесли Силы обороны Украины с помощью их беспилотников.

Завод в Самарской области входит в структуру предприятий "Роснефти" и является одним из ключевых в Поволжье. Его годовая мощность переработки нефти составляет около 8,8 миллионов тонн.

Предприятие выпускает до 30 видов нефтепродуктов, в том числе реактивное топливо, используемое в военных целях.

Напомним, что 30 октября в Самарской области после атаки дронов вспыхнул пожар на Новокуйбышевском НПЗ, производящем реактивное топливо для российской авиации.

Кроме того, вечером 28 октября и в ночь на 29 октября беспилотники массированно атаковали Москву, из-за чего мэр города Сергей Собянин заявлял о работе российской ПВО.

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НПЗАтака дроновРоссийская Федерация