Супутники зафіксували густий дим над Новокуйбишевським НПЗ у Росії після удару дронів

На Самарському нафтопереробному заводі в Росії після атаки безпілотників триває масштабна пожежа, територію підприємства затягнуло густим димом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Схеми ", які оприлюднили супутникові знімки Planet Labs за 30 жовтня.

Через щільну завісу чорного диму фахівці поки не можуть встановити точні місця та ступінь пошкоджень на об'єкті.

Інформація про удар по заводу з'явилася в українських моніторингових каналах Exilenova+ та Supernova+, а згодом пожежу на підприємстві підтвердили і в Osint-агентстві Astra.

Офіційна українська влада ці події наразі не коментувала.

Водночас у компанії Fire Point заявили, що удар по російському підприємству завдали Сили оборони України за допомогою їхніх безпілотників.

Завод у Самарській області входить до структури підприємств "Роснафти" та є одним із ключових у Поволжі. Його річна потужність переробки нафти становить близько 8,8 мільйона тонн.

Підприємство випускає до 30 видів нафтопродуктів, зокрема реактивне паливо, яке використовується у військових цілях.