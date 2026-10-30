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Супутники зафіксували густий дим над Новокуйбишевським НПЗ у Росії після удару дронів

15:34 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Супутники зафіксували густий дим над Новокуйбишевським НПЗ у Росії після удару дронів Фото ілюстративне: Новокуйбишевський НПЗ палає після атаки дронів (росЗМІ)
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На Самарському нафтопереробному заводі в Росії після атаки безпілотників триває масштабна пожежа, територію підприємства затягнуло густим димом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми", які оприлюднили супутникові знімки Planet Labs за 30 жовтня.

Через щільну завісу чорного диму фахівці поки не можуть встановити точні місця та ступінь пошкоджень на об'єкті.

Інформація про удар по заводу з'явилася в українських моніторингових каналах Exilenova+ та Supernova+, а згодом пожежу на підприємстві підтвердили і в Osint-агентстві Astra.

Офіційна українська влада ці події наразі не коментувала.

Водночас у компанії Fire Point заявили, що удар по російському підприємству завдали Сили оборони України за допомогою їхніх безпілотників.

Фото: Пожежа на Самарському НПЗ (t.me/cxemu)Фото: Пожежа на Самарському НПЗ (t.me/cxemu)

Завод у Самарській області входить до структури підприємств "Роснафти" та є одним із ключових у Поволжі. Його річна потужність переробки нафти становить близько 8,8 мільйона тонн.

Підприємство випускає до 30 видів нафтопродуктів, зокрема реактивне паливо, яке використовується у військових цілях.

Нагадаємо, що 30 жовтня у Самарській області після атаки дронів спалахнула пожежа на Новокуйбишевському НПЗ, який виробляє реактивне паливо для російської авіації.

Крім того, ввечері 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня безпілотники масовано атакували Москву, через що мер міста Сергій Собянін заявляв про роботу російської ППО.

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НПЗ Атака дронів Російська Федерація
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