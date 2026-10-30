ua en ru
Пт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Спутники зафиксировали густой дым над Новокуйбышевским НПЗ в России после удара дронов

15:34 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Спутники зафиксировали густой дым над Новокуйбышевским НПЗ в России после удара дронов Фото иллюстративное: Новокуйбышевский НПЗ пылает после атаки дронов (росСМИ)
Додати як бажане джерело в Google

На Самарском нефтеперерабатывающем заводе в России после атаки беспилотников продолжается масштабный пожар, территорию предприятия затянуло густым дымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы", обнародовавшие спутниковые снимки Planet Labs за 30 октября.

Из-за плотного занавеса черного дыма специалисты пока не могут установить точные места и степень повреждений на объекте.

Информация об ударе по заводу появилась в украинских мониторинговых каналах Exilenova+ и Supernova+, а затем пожар на предприятии подтвердили и в Osint-агентстве Astra.

Официальные украинские власти эти события пока не комментировали.

В то же время, в компании Fire Point заявили, что удар по российскому предприятию нанесли Силы обороны Украины с помощью их беспилотников.

Фото: Пожар на Самарском НПЗ (t.me/cxemu)Фото: Пожар на Самарском НПЗ (t.me/cxemu)

Завод в Самарской области входит в структуру предприятий "Роснефти" и является одним из ключевых в Поволжье. Его годовая мощность переработки нефти составляет около 8,8 миллионов тонн.

Предприятие выпускает до 30 видов нефтепродуктов, в том числе реактивное топливо, используемое в военных целях.

Напомним, что 30 октября в Самарской области после атаки дронов вспыхнул пожар на Новокуйбышевском НПЗ, производящем реактивное топливо для российской авиации.

Кроме того, вечером 28 октября и в ночь на 29 октября беспилотники массированно атаковали Москву, из-за чего мэр города Сергей Собянин заявлял о работе российской ПВО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НПЗ Атака дронов Российская Федерация
Новости
"Родненькие наши": появились первые кадры Лубинца из оккупированных Олешек
"Родненькие наши": появились первые кадры Лубинца из оккупированных Олешек
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур