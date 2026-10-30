Спутники зафиксировали густой дым над Новокуйбышевским НПЗ в России после удара дронов

На Самарском нефтеперерабатывающем заводе в России после атаки беспилотников продолжается масштабный пожар, территорию предприятия затянуло густым дымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Схемы ", обнародовавшие спутниковые снимки Planet Labs за 30 октября.

Из-за плотного занавеса черного дыма специалисты пока не могут установить точные места и степень повреждений на объекте.

Информация об ударе по заводу появилась в украинских мониторинговых каналах Exilenova+ и Supernova+, а затем пожар на предприятии подтвердили и в Osint-агентстве Astra.

Официальные украинские власти эти события пока не комментировали.

В то же время, в компании Fire Point заявили, что удар по российскому предприятию нанесли Силы обороны Украины с помощью их беспилотников.

Завод в Самарской области входит в структуру предприятий "Роснефти" и является одним из ключевых в Поволжье. Его годовая мощность переработки нефти составляет около 8,8 миллионов тонн.

Предприятие выпускает до 30 видов нефтепродуктов, в том числе реактивное топливо, используемое в военных целях.