Супутники Starlink падають на Землю щодня: чому вчені б'ють на сполох

За даними системи стеження Orbital Radar, з 1 січня по 22 жовтня 2026 року було зафіксовано 445 випадків входження супутників Starlink в атмосферу Землі. Це означає, що в середньому щодня з орбіти сходить 1-2 апарати.

Більшість супутників виводяться з орбіти оператором після завершення їхнього п'ятирічного терміну експлуатації. Деякі апарати сходять через технічні несправності або втрату живлення.

Під час високошвидкісного падіння температура піднімається до критичних позначок, через що конструкція розпадається, а більшість матеріалів повністю випаровується в атмосфері.

Низька навколоземна орбіта, на якій працюють найпопулярніші моделі V2 Mini (висота від 450 км до 490 км), піддається постійному атмосферному гальмуванню. Це дозволяє природним шляхом утилізувати несправні апарати, щоб вони не перетворювалися на небезпечне космічне сміття.

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Коли щось іде не так: канадський кейс

Попри те, що супутники розроблені для повного згоряння, існує ризик влучання уламків. Так, у 2024 році канадський фермер Ден Кеннеді знайшов на своєму полі алюмінієву деталь вагою 2,5 кілограма і розміром із ноутбук.

Фахівці SpaceX підтвердили, що це була частина кришки антени супутника Starlink.

Основні причини інциденту

Апарат потрапив на занадто низьку орбіту через помилку під час виведення ракетою Falcon 9.

Сонячні батареї утримували супутник у стабільному положенні замість хаотичного перекидання.

Розпад відбувся нижче в атмосфері, ніж передбачалося розрахунками, через що деталь не встигла випаруватися.

Після аналізу випадку SpaceX внесла корективи у розрахунки нагріву та оновила конструкцію наступного покоління V2 Mini Optimized.

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Тисячі сходжень щороку: чи існує екологічна загроза?

У найближчі роки кількість падінь супутників зросте в рази, адже окрім SpaceX, власні масштабні мережі розгортають компанії Amazon (проєкт Leo) та китайські оператори (проєкти Spacesail і Honghu-3).

Сумарно це додасть десятки тисяч нових апаратів на орбіту.

Зважаючи на те, що кожні п'ять років близько 20 відсотків всього супутникового флоту потребує заміни, щороку в атмосферу входитимуть тисячі апаратів.

Окрім ризику падіння незгорілих деталей на населені території, науковці б'ють на сполох через хімічне забруднення верхніх шарів атмосфери.

Під час згоряння супутників виділяється оксид алюмінію, який може зберігатися в атмосфері десятиліттями та поступово руйнувати озоновий шар Землі.