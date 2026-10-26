ua en ru
Пн, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

ШІ проти Нолана: чат-бот Маска згенерував епізод "Одіссеї"

11:13 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
ШІ проти Нолана: чат-бот Маска згенерував епізод "Одіссеї" Ілон Маск показав Одіссею, згенеровану ШІ (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Grok згенерував 7-хвилинне відео під назвою "Перший епізод серіалу Одіссея". Повідомлення про це з'явилося через 3 місяці після того, як Ілон Маск пообіцяв випустити "повноцінний історично точний фільм".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Grok.

Передісторія конфлікту з Голлівудом

Раніше Маск різко критикував версію "Одіссеї" режисера Крістофера Нолана через акторський склад.

Засновник SpaceX та Tesla активно просуває генерацію контенту за допомогою ШІ, тоді як Крістофер Нолан називає себе техноскептиком.

Стрічка Крістофера Нолана вийшла в липні 2026 року і здобула колосальний успіх у світовому прокаті. Фільм створювався із залученням тисяч людей у 6 країнах світу та став головним претендентом на премію Оскар.

Що показав Grok?

Створювати ШІ-версію допомагали студія Wonder Studios та режисер Дев Вокер. Опублікований фрагмент триває лише 7 хвилин і має свої особливості:

Візуально кадри виглядають краще, ніж попередні згенеровані ролики компанії.

У деяких моментах персонажі схожі на реальних акторів.

Усі персонажі згенеровані в одній расі, типаж узгоджували із самим Маском.

За кадром лунає стандартний закадровий голос із британським акцентом, як у більшості бюджетних фентезі.

Персонажі у відео розмовляють англійською мовою, а не давньогрецькою. Це й суперечить початковим заявам про "абсолютну історичну точність".

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq

— Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

Реакція глядачів та проблеми з контентом

Головною проблемою опублікованого матеріалу користувачі визнали відсутність художньої цінності та емоційного залучення.

Критики зазначають: затяжний вступ переходить у сцену із "бородатими персонажами, які вигукують штучні діалоги".

Глядачі акцентують, що окремі кадри можуть імітувати реальність, але загалом відео сприймається "без життя і позбавленим динаміки".

У підсумку, проглядання ролику викликає бажання пропустити його, як звичайну кат-сцену у відеогрі, на відміну від тригодинного фільму Крістофера Нолана.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ілон Маск фильмы Штучний інтелект
Новини
Поки Росія тисне на Україну, серйозних переговорів не буде, - Сибіга
Поки Росія тисне на Україну, серйозних переговорів не буде, - Сибіга
Аналітика
Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом
Дмитро Олійник, Уляна Безпалько Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом