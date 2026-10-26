ШІ проти Нолана: чат-бот Маска згенерував епізод "Одіссеї"

Grok згенерував 7-хвилинне відео під назвою "Перший епізод серіалу Одіссея". Повідомлення про це з'явилося через 3 місяці після того, як Ілон Маск пообіцяв випустити "повноцінний історично точний фільм".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Grok .

Передісторія конфлікту з Голлівудом

Раніше Маск різко критикував версію "Одіссеї" режисера Крістофера Нолана через акторський склад.

Засновник SpaceX та Tesla активно просуває генерацію контенту за допомогою ШІ, тоді як Крістофер Нолан називає себе техноскептиком.

Стрічка Крістофера Нолана вийшла в липні 2026 року і здобула колосальний успіх у світовому прокаті. Фільм створювався із залученням тисяч людей у 6 країнах світу та став головним претендентом на премію Оскар.

Що показав Grok?

Створювати ШІ-версію допомагали студія Wonder Studios та режисер Дев Вокер. Опублікований фрагмент триває лише 7 хвилин і має свої особливості:

Візуально кадри виглядають краще, ніж попередні згенеровані ролики компанії.

У деяких моментах персонажі схожі на реальних акторів.

Усі персонажі згенеровані в одній расі, типаж узгоджували із самим Маском.

За кадром лунає стандартний закадровий голос із британським акцентом, як у більшості бюджетних фентезі.

Персонажі у відео розмовляють англійською мовою, а не давньогрецькою. Це й суперечить початковим заявам про "абсолютну історичну точність".

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

Реакція глядачів та проблеми з контентом

Головною проблемою опублікованого матеріалу користувачі визнали відсутність художньої цінності та емоційного залучення.

Критики зазначають: затяжний вступ переходить у сцену із "бородатими персонажами, які вигукують штучні діалоги".

Глядачі акцентують, що окремі кадри можуть імітувати реальність, але загалом відео сприймається "без життя і позбавленим динаміки".

У підсумку, проглядання ролику викликає бажання пропустити його, як звичайну кат-сцену у відеогрі, на відміну від тригодинного фільму Крістофера Нолана.