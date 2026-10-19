ua en ru
Пн, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Безкоштовні акції SpaceX для дітей: Маск розкрив масштабну ініціативу на 10 мільярдів

14:17 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Безкоштовні акції SpaceX для дітей: Маск розкрив масштабну ініціативу на 10 мільярдів Акції SpaceX роздадуть усім дітям у США (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Ілон Маск заявив про намір подарувати по одній акції своєї космічної компанії кожній дитині в США. Програму планують запустити вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Масштаб обіцянки Маска

За словами мільярдера, роздача акцій SpaceX стане першим кроком у серії подібних ініціатив.

Компанія SpaceX є однією з найдорожчих приватних компаній світу, яка розвиває мережу супутникового інтернету Starlink, розробляє ракетні системи та космічні кораблі.

За оцінками аналітиків, якщо програма охопить усіх дітей у США, йтиметься про приблизно 72 мільйони осіб. З огляду на поточну вартість цінних паперів SpaceX, загальна вартість подарованих акцій може скласти близько 10,5 мільярда доларів.

Не пропустіть: Маск прокачав Grok: бот отримав доступ до Midjourney, Claude і Suno

Як це може працювати?

Наразі Маск не розкрив точних деталей того, як саме організують процес роздачі та які критерії відбору застосовуватимуть.

Цікаво, що ця заява перегукується з ініціативою адміністрації США під назвою Trump Accounts. У межах цієї програми дітям, народженим між 2025 та 2028 роками, відкривають інвестиційні рахунки із першим федеральним внеском у розмірі 1000 доларів.

Раніше президентка SpaceX Гвінн Шотвелл разом із чоловіком пообіцяли передати акції компанії для понад 2 мільйонів дітей. Проте сам Маск досі публічно не зобов'язувався віддавати власну частку.

Наразі невідомо, чи використовуватиме програма Маска вже існуючі державні інвестиційні рахунки, чи для цього створять окремий регуляторний механізм.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
SpaceX Ілон Маск
Новини
Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання
Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів