Безкоштовні акції SpaceX для дітей: Маск розкрив масштабну ініціативу на 10 мільярдів

Ілон Маск заявив про намір подарувати по одній акції своєї космічної компанії кожній дитині в США. Програму планують запустити вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider .

Масштаб обіцянки Маска

За словами мільярдера, роздача акцій SpaceX стане першим кроком у серії подібних ініціатив.

Компанія SpaceX є однією з найдорожчих приватних компаній світу, яка розвиває мережу супутникового інтернету Starlink, розробляє ракетні системи та космічні кораблі.

За оцінками аналітиків, якщо програма охопить усіх дітей у США, йтиметься про приблизно 72 мільйони осіб. З огляду на поточну вартість цінних паперів SpaceX, загальна вартість подарованих акцій може скласти близько 10,5 мільярда доларів.

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Як це може працювати?

Наразі Маск не розкрив точних деталей того, як саме організують процес роздачі та які критерії відбору застосовуватимуть.

Цікаво, що ця заява перегукується з ініціативою адміністрації США під назвою Trump Accounts. У межах цієї програми дітям, народженим між 2025 та 2028 роками, відкривають інвестиційні рахунки із першим федеральним внеском у розмірі 1000 доларів.

Раніше президентка SpaceX Гвінн Шотвелл разом із чоловіком пообіцяли передати акції компанії для понад 2 мільйонів дітей. Проте сам Маск досі публічно не зобов'язувався віддавати власну частку.

Наразі невідомо, чи використовуватиме програма Маска вже існуючі державні інвестиційні рахунки, чи для цього створять окремий регуляторний механізм.