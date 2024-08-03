Супутники NASA зафіксували масштабні пожежі на аеродромі Морозовськ у РФ

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні розкрив подробиці нічного удару по російському аеродрому. Деталі - в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що сьогоднішня атака була не перша. У липні аеродром у Морозівську також був атакований. Тоді Російські окупанти повідомляли про вибухи в місті, а у червні після атаки аеродрому в Морозівську, окупанти навіть прибрали звідти всі російські винищувачі.

Водночас у квітні після удару по аеродрому в Морозовську щонайменше шість літаків РФ було знищено, а ще вісім були суттєво пошкоджені.

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