UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Супутники NASA зафіксували масштабні пожежі на аеродромі Морозовськ у РФ

Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

На російському аеродромі Морозовськ супутники NASA зафіксували масштабні осередки пожеж. Ці наслідки фіксуються після нічного удару ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tendar у соцмережі X.

Вночі українські військові здійснили атаку по аеродрому Морозовськ (Ростовська область, РФ). Наразі ж по фото зі супутників NASA видно, що на об'єкті зафіксовано відразу кілька пожеж.

На картах NASA Firms видно, як аеродром "світиться як новорічна ялинка". На місці ударів видно також значні осередки пожеж. 

Оновлено о 17:38.

Проєкт DeepState показав перші супутникові знімки наслідків ураження російського аеродрому "Морозівськ".

 

"Знімки низької якості, хоч і дещо хмарні, проте наочно демонструють масштаби руйнувань. Зокрема, повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому", - констатували аналітики.

DeepState також зауважив, що росіяни прибрали всі літаки зі стоянкою неподалік складів, однак ступінь їх пошкодження невідомий.

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні розкрив подробиці нічного удару по російському аеродрому. Деталі - в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що сьогоднішня атака була не перша. У липні аеродром у Морозівську також був атакований. Тоді Російські окупанти повідомляли про вибухи в місті, а у червні після атаки аеродрому в Морозівську, окупанти навіть прибрали звідти всі російські винищувачі.

Водночас у квітні після удару по аеродрому в Морозовську щонайменше шість літаків РФ було знищено, а ще вісім були суттєво пошкоджені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОкупанти