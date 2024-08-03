Спутники NASA зафиксировали масштабные пожары на аэродроме Морозовск в РФ

Ночью украинские военные совершили атаку по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). По фото по спутникам NASA видно, что на объекте зафиксировано сразу несколько пожаров.

На картах NASA Firms видно, как аэродром "светится как новогодняя елка". На месте ударов видны также значительные очаги пожаров.

Обновлено в 17:38.

Проект DeepState показал первые спутниковые снимки последствий поражения российского аэродрома "Морозовск".

"Снимки низкого качества, хоть и несколько облачные, но наглядно демонстрируют масштабы разрушений. В частности, полное уничтожение одного из составов авиационного вооружения этого аэродрома", - констатировали аналитики.

DeepState также отметил, что россияне убрали все самолеты со стоянкой недалеко от складов, однако степень их повреждения неизвестна.